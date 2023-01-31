Бойцам-участникам СВО в Кисловодске купили УАЗ и снаряжение

Фото: соцсети фонда помощи мобилизованным и их семьям из Кисловодска

В городе Кисловодске на Ставрополье для бойцов-участников специальной военной операции купили ряд вещей и снаряжения, а также автомобиль повышенной проходимости УАЗ. Об этом рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Автомобиль полностью осмотрели и обслужили перед отправкой. Машина сможет прослужить долго без поломок. В техническом обслуживании УАЗа помогали неравнодушные волонтеры.

Кроме того, бойцы получат прицел ночного видения с дальномером, все необходимые жидкости для автомобиля и генераторов, сами генераторы – две штуки, инструменты для ремонта машины и рации. Все это уже передали военнослужащим.

Тем временем в Кисловодске поймали завербованного экстремистской организацией россиянина. Россиянин связался с украинскими экстремистами через Telegram. В личной беседе он записал своему куратору видеообращение, в котором присягнул на верность и высказал готовность работать на эту организацию.