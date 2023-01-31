В Ставрополе 1 февраля отключат воду в ряде садовых товариществ
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ставрополе завтра, 1 февраля, с 8:30 до 17:00 на целом ряду садовых товариществ отключат воду из-за капитального ремонта на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба городского Водоканала.
- улица Верхняя;
- улица Вересковая;
- Садовое товарищество «Полет»;
- Садовое товарищество «Полет-2»;
- Садовое товарищество «Мелиоратор»;
- Садовое товарищество «Победа»;
- Садовое товарищество «Победа-2»;
- Садовое товарищество «Механизатор»;
- Садовое товарищество «Строитель»;
- Садовое товарищество «Приозерное»;
- Садовое товарищество «Механизатор-2»;
- Садовое товарищество «Вишневая поляна»;
- Садовое товарищество «Прелесть»;
- Дачное некоммерческое товарищество «Лесник»;
- краевой радиотелепередающий центр;
- ресторан «Волчьи ворота».
После окончания ремонта ограничение снимут, работа водопровода продолжится в штатном режиме. Во время отключения по номеру 13-40 можно оставить заявку на получение воды, которую будут привозить в цистернах для граждан.