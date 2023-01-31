В Ставрополе 1 февраля отключат воду в ряде садовых товариществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе завтра, 1 февраля, с 8:30 до 17:00 на целом ряду садовых товариществ отключат воду из-за капитального ремонта на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба городского Водоканала.

Где не будет воды

- улица Верхняя;

- улица Вересковая;

- Садовое товарищество «Полет»;

- Садовое товарищество «Полет-2»;

- Садовое товарищество «Мелиоратор»;

- Садовое товарищество «Победа»;

- Садовое товарищество «Победа-2»;

- Садовое товарищество «Механизатор»;

- Садовое товарищество «Строитель»;

- Садовое товарищество «Приозерное»;

- Садовое товарищество «Механизатор-2»;

- Садовое товарищество «Вишневая поляна»;

- Садовое товарищество «Прелесть»;

- Дачное некоммерческое товарищество «Лесник»;

- краевой радиотелепередающий центр;

- ресторан «Волчьи ворота».

После окончания ремонта ограничение снимут, работа водопровода продолжится в штатном режиме. Во время отключения по номеру 13-40 можно оставить заявку на получение воды, которую будут привозить в цистернах для граждан.