В СКФУ открыли Год педагога, наградив преподавательские династии вуза

Фото награждения: Илья Хачатурян (пресс-служба СКФУ)

В Северо-Кавказском федеральном университете открыли Год педагога и наставника, объявленный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Сегодня весь мир кардинально меняется, и вашим педагогам и наставникам тоже приходится каждый день учиться понимать вас и разговаривать с вами на одном языке. Это непростая, но необходимая работа – научить вас думать, трудиться, любить свое дело и свою страну. Потому что нам нужны вы – наше молодое поколение, которое станет будущим России, - отметила на открытии депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

На мероприятии вручили дипломы педагогическим династиям СКФУ. В вузе отмечают, что сейчас в университете работают представители 39 преподавательских семей, которые в сумме насчитывают 3609 лет общего педагогического стажа. Рекорды по количеству лет трудового стажа принадлежат династиям: Александра Аксенова (228 лет), Вячеслава Головко (190 лет), Александры Ворожбитовой (167 лет), Ирины Агибовой (163 года), Анны Ложечкиной (161 год), Татьяны Покотиловой (157 лет) и Виктора Авксеньева (147 лет).

Уже намечены первые мероприятия, посвященные Году педагога. В СКФУ пройдут конференция «Научное наследие великого русского педагога Ушинского», Вторая Международная Ассамблея Российской академии образования, посвященная 200-летию со дня рождения Ушинского, а также конференция «Шияновские чтения – 2023», Международная Интернет-конференция «Образование и глобальные вызовы: научно-педагогический контекст» и Интернет-симпозиум «Инклюзивные процессы в международном образовательном пространстве». В мероприятиях будут участвовать студенты с Северного Кавказа, из регионов России и других стран.