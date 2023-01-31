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НовостиПроисшествия31 января 2023 14:30

На Ставрополье у 21-летнего парня изъяли 600 граммов сильнодействующих веществ

Возбуждено уголовное дело
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Кочубеевском округе Ставрополье задержали 21-летнего местного жителя, который планировал сбыть на территории муниципалитета 600 граммов сильнодействующих веществ. Оперативники получили информацию о возможной причастности молодого человека к преступлению. Информация подтвердилась в ходе проверки.

Злоумышленника задержали, когда он оставлял «закладку». Его доставили в отделение полиции, где во время личного досмотра нашли и изъяли 600 капсул с порошкообразным веществом.

— В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого оперативниками обнаружено и изъято еще 750 капсул, а также весы и упаковочные материалы. Исследование показало, что все изъятое является сильнодействующим веществом – прегабалином – общей массой около 600 граммов, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Гражданин признался в содеянном и сказал, что купил вещества в интернете. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело за «покушение на незаконный сбыт сильнодействующих веществ в крупном размере».

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. После материалы передадут в суд, где решится судьба молодого человека.