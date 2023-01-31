В Минеральных водах поступило ложное сообщение о минировании городского суда

Фото: соцсети главы Минеральных вод Вячеслава Сергиенко

На Ставрополье, в Минеральных водах, поступило сообщение о минировании городского суда. На место выдвинулись оперативники, чтобы найти взрывное устройство. Всех сотрудников и посетителей здания эвакуировали.

В здании начались проверки. Оперативники пытались найти взрывчатые устройства. Однако сообщение оказалось ложным, как и в другие случаи сообщений о минировании, которые приходили в города Ставропольского края.

— Наши службы и правоохранительные органы завершили обследование здания суда, тревога оказалась ложной. Учреждение вернулось к нормальной работе, – сообщает глава Минеральных вод Вячеслав Сергиенко.

Цели злоумышленников не раскрываются. Тем не менее во время каждого звонка или сообщения о минировании зданий людей эвакуируют, чтобы обеспечить безопасность граждан. В это время деятельность объектов парализуется.