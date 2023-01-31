Жителям Ставрополья напомнили, куда обращаться, если столкнулись с преступлением

Председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по развитию электронных каналов связи ведомства с населением. В 2022 году количество обращений выросло до 37 тысяч звонков и комментариев в социальных сетях.

- Александр Бастрыкин отметил важность непрерывного функционирования каналов связи для беспрепятственного обращения граждан в подразделения Следственного комитета и получения оперативной реакции на их доводы, - подчеркивает пресс-служба СКР.

Жители Ставропольского края могут обратиться в краевое управление СКР по следующим электронным каналам связи:

- телефон доверия: 8(8652) 23-12-07, 8-800-200-08-50;

- телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8(8652) 23-13-00;

- круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 123, 8(8652) 24-59-50, 8-800-100-25-01;

- телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8(8652) 23-65-27, 8-800-100-25-23;

- телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(8652) 23-65-24.

Также с проблемой можно обратиться в интернет-приемную и группу в социальных сетях.