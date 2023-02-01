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НовостиПроисшествия1 февраля 2023 8:34

Школы Кисловодска проверяют после сообщения о минировании 1 февраля

Также угрозы поступают в другие города Кавказских Минеральных вод
Данил ЮРКОВ
В города Кавминвод поступили сообщения о минировании

В города Кавминвод поступили сообщения о минировании

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 1 февраля, вновь эвакуировали школы Кисловодска из-за сообщения о минировании зданий. Для безопасности всех вывели из потенциально опасных мест. Однако вчерашняя информация о минировании школьных учреждений и здания суда оказалась ложной, сообщает глава города-курорта Евгений Моисеев.

— Сегодня вновь поступили угрозы. Сейчас в учебных заведениях работают специалисты экстренных служб. Проверки продлятся до вечера, – сообщил глава Кисловодска.

Также о минировании городских судов сообщается из Железноводска и Минеральных Вод. Главы городов сообщили, что на данный момент на месте работают специальные службы, которые проверяют здания.

— Первая положительная информация: здание суда обследовано. Угрозы минирования не обнаружено. Всем службам дан отбой в 09:48, – сообщает глава Минвод Вячеслав Сергиенко.