В Ставрополе 2 февраля отключат воду в центре города Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ставрополе без воды завтра, 2 февраля, останутся девять адресов на улице Ленина. Как сообщили в «Водоканале», ограничение связано с плановой заменой задвижки и продлится оно с 8:30 по 16:00.

Где не будет воды

- улица Пржевальского, 10, 12;

- улица Ленина, 393а, 393/2, 397, 399, 397/1, 397/4, 397/5.

После завершения работ водопровод начнет работать в штатном режиме, и граждане вновь смогут налить воду из-под крана. Кроме того, гражданам будут привозить цистерны с водой по запросу на номер 13-40.

Также завтра воду отключат в Невинномысске на целом ряде улиц. Однако цистерны все так же, как и в краевой столице, будут приезжать к гражданам по запросу на номер 8 (86554) 3-99-03, 7-60-20.