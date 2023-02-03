Бороться с засухой на Ставрополье помогут технологии МТС

Борьба с засухой и опустыниванием станет более эффективной. Фото: mts.ru

Ставрополье - признанная житница России, но для того чтобы из года в год собирать богатые урожаи высококачественного зерна, необходимо максимально защитить землю от неблагоприятных природно-климатических явлений.

Теперь благодаря программно-аппаратному комплексу МТС, который компания предоставила Федеральному научному центру агроэкологии Российской академии наук, борьба с засухой и опустыниванием станет более эффективной.

Используя технологии МТС, ученые РАН смогут строить более точные прогнозы развития ситуации. Фото: mts.ru

ИТ-оборудование поможет оперативно обрабатывать огромное количество информации о состоянии земель и природных сообществ не только на Ставрополье, но и в Калмыкии, Дагестане, Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях и других территориях Юга России и Поволжья.

Используя технологии МТС, ученые РАН, которые занимаются проблемами опустынивания, смогут строить более точные прогнозы развития ситуации и давать рекомендации по дальнейшему возвращению деградированных земель в эксплуатацию.