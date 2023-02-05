Объем курортного сбора в Кисловодске планируют увеличить вдвое

В Кисловодске планируют увеличить вдвое объем курортного сбора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье, в городе Кисловодске, за два года планируют вдвое увеличить объем курортного собра. В 2022 году было собрано 117 млн, а в 2023 и 2024 годах в городе-курорте хотят собрать по 250 млн рублей на каждый год – всего 500 млн рублей.

— За 2023 и 2024 годы Кисловодск планирует получить полмиллиарда рублей курортного сбора. По 250 миллионов за каждый год, – рассказал мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

С учетом, что курортный сбор в 2023 году увеличился вдвое и в прошлом году удалось собрать свыше 100 млн, вероятность удвоить сбор велика. Уточним, что сбор не распространяется на жителей Ставрополья – граждане могут свободно проживать в отелях и оздоровительных курортах.

Деньги с курортного сбора будут направлены на благоустройства города. На данный момент планируются работы на семи объектах Кисловодска, также хотят спроектировать пешеходные зоны на четырех улицах курорта.