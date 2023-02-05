В Пятигорске 50-летнего мужчину поймали с тремя граммами «синтетики»

В Пятигорске 50-летнего местного жителя поймали с наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье, в городе Пятигорске правоохранители получили информацию о том, что местный житель может хранить у себя наркотики. Сотрудники начали разбираться, и на одной из улиц города встретили подозреваемого.

— В результате оперативных мероприятий на одной из улиц города полицейские предприняли попытку остановить подозреваемого. При виде сотрудников мужчина попытался скрыться и отбросил в сторону сверток, обмотанный изоляционной лентой, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Правоохранители изъяли пакетик с порошкообразным веществом. Порошок отправили на экспертизу, которая показала, что это синтетический наркотик – метиэлфедрон. Масса вещества составила три грамма.

Мужчина сознался в содеянном, пояснив, что купил наркотики в интернете, а после забрал «закладку». В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение и хранение наркотиков.