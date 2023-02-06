В школу Минеральных Вод поступило сообщение о минировании

В школу Минеральных Вод снова поступило сообщение о минировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школу №1 в Минеральных водах эвакуируют после пришедшего на электронную почту учреждения сообщения о минировании. Все прошлые угрозы оказались ложными, а глава округа высказался по поводу стилистики сообщения, назвав это «бредом сумасшедшего».

— Тревоги предыдущих дней оказались ложными. Судя по стилистике сегодняшнего сообщения, это похоже на бред сумасшедшего. Но это не дает нам право игнорировать такое сообщение и сейчас, – написал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко в социальных сетях.

Спецслужбы выехали на место, чтобы проверить здание на предмет взрывпакетов. Вероятно, что угроза вновь окажется ложной, однако для обеспечения безопасности учреждение будет полностью просмотрено.

Кроме того, глава муниципалитета написал, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Как сообщает Вячеслав Сергиенко, «эти "существа" ответят по всей строгости закона».