На скользкой трассе Ставрополья в аварию попали несколько автомобилей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На 11 километре трассы «Минеральные Воды – Кисловодск» в Предгорном округе Ставрополья на скользкой дороге в аварию попали несколько автомобилей. Пострадавших в происшествии, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, нет.

Автомобили двигались в попутном направлении, однако, по всей видимости, один из водителей не смог вовремя остановиться из-за образовавшегося на дороге гололеда.

— Движение на трассе организовано в штатном режиме, затора нет. Объехать скользкий участок можно через город Железноводск, поселок Вин-сады и город Минеральные Воды, – сообщает ведомство.

Очевидцы аварии социальных сетях появилось видео, в котором видно большое количество стоящих машин, который попали в ДТП. Официальной информации о количестве поврежденного транспорта от автоинспекторов нет.

В регионе из-за резкого похолодания дороги Ставрополья покрылись гололедом. В ближайшее время ожидается похолодание, а значит, проезжая часть останется скользкой.