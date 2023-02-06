В Ставрополе пьяный водитель спровоцировал аварию с тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе на улице Лермонтова водитель ВАЗ-21120 решил повернуть налево, однако для маневра он выбрал небезопасную скорость, из-за чего не справился с управлением и, сбив дорожное ограждение, съехал на тротуар, где перевернулся.

— В результате травмы получили 20-летний водитель и две пассажирки (25 и 23 года), все жители Туркменского округа. Еще один пассажир не пострадал, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пострадавших доставили в больницу. Там водитель прошел тест на алкоголь, который показал наличие 0,3 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха. За пьяное вождение на парня составили административный протокол.

Теперь водителю со стажем всего в два года грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. Кроме того, ему предстоит в гражданском порядке возместить причиненный ущерб.