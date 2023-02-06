Жители Ставрополья рассказали о вынужденных тратах на работе

Больше половины жителей Ставрополья покупают что-либо для работы Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье больше половины работающих жителей рассказали в проведенном опросе от hh.ru рассказали о вынужденных тратах на работе. Около 57% отметили, что они покупали что-либо на работу по собственной инициативе, 22% – по требованию работодателя, и только 21% не приходилось совершать покупки для работы.

Полную компенсацию, однако, увидели только 16% сотрудников Ставрополья. Еще 21% опрошенных возместили траты частично, а остальные граждане не получили ничего за потраченные для работы деньги.

Сотрудники в основном – в 55% случаев – покупали канцелярию и мелкую электронику. Компьютерные мыши и клавиатуры покупали 37% респондентов, 25% – средства гигиены, 23% – оплачивали транспортные расходы.

— Кроме того, по 22% опрошенных отметили, что покупали на работу учебные материалы, рабочий инструмент или средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), 21% – мелкую бытовую технику (чайник, обогреватель и пр.), 17% приобретали спецодежду, а 10% – программное обеспечение, – сообщает пресс-служба hh.ru.

Одновременно с этим 53% опрошенных рассказали о том, что обычно их не просят «скидываться» на различные цели. Однако еще 29% рассказали о том, что в их компании принято давать деньги на подарки к личным праздникам сотрудников. Еще 15% опрошенных собирают деньги на подарки руководству, 14% – на корпоративы, 8% – на благотворительность.