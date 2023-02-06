Участковый на Ставрополье подозревается в мошенничестве и получении взяток

Ставропольского полицейского подозревают в мошенничестве и получении взяток Фото: Олег ЗОЛОТО

В городе Михайловске на Ставрополье участкового ОМВД подозревают в трех эпизодах мошенничества и двух эпизодах получения взяток. В августе 2022 года подозреваемый узнал о магазине, который продавал сигареты несовершеннолетним. За несоставление протоколов он получил взятки от двух сотрудников – 15 и 20 тысяч рублей.

— Также в сентябре 2022 года сотрудник полиции сообщил владельцу продуктового магазина ложные сведения о якобы выявленном в действиях продавца нарушении правил продажи алкогольной продукции, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

За то, чтобы не выписывать протокол, правоохранитель потребовал 7,5 тысяч рублей. Введенного в заблуждение владелец передал деньги, которые полицейский потратил на себя. Однако о преступлениях сотрудника узнали, и в отношении него возбудили сразу три уголовных дела.

— На основании переданных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении сотрудника полиции возбуждено три уголовным дела. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю дали официальный комментарий действиям сотрудника полиции. Ведомство сообщает о служебной проверки, после которой подозреваемого могут уволить.

— По данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Также он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, – сообщает ведомство.