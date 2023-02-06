В аварии на Ставрополье пострадала 5-летняя девочка

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставрополья на 137 километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Киа Sportage» разогнала автомобиль до небезопасной скорости. На обледеневшей трассе она не справилась с управлением и вылетела в кювет, где кроссовер перевернулся.

— Травму спины получила 52-летняя пассажирка автомобиля. Также медицинская помощь понадобилась 5-летней девочке, которая в момент ДТП находилась в бескаркасном удерживающем устройстве, не отвечающим требованиям безопасности, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель, 31-летняя мать ребенка, в аварии не пострадала. Установлено, что она получила четыре штрафа за нарушение скоростного лимита только в прошлом году. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Также напомним о большой аварии на трассе «Минеральные Воды – Кисловодск». Автоинспекторы сообщили о нескольких автомобилях, попавших в ДТП, однако видео очевидцев показывает крупное происшествие. Пострадавших, как заявляют инспекторы, нет.