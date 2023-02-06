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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:31

Движение большегрузов через КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии запретили

О причинах ограничения не сообщается
Данил ЮРКОВ
Движение через КПП «Верхний Ларс» запретили для большегрузов

Движение через КПП «Верхний Ларс» запретили для большегрузов

Фото: Дмитрий КОЗУРОВ

В республике Северная Осетия – Алания запретили движение через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» для большегрузов. Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края информирует тех, кто планировал выезд в сторону Грузии.

— Движение большегрузных автомобилей через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе запрещено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии, – пишет ведомство.

О причинах ограничения не сообщается, однако, вероятно, этому способствовали погодные условия. На данный момент, по информации сайта с погодой, на территории «Верхнем Ларсе» температура воздуха составляет -7 градусов, идет небольшой снег. При этом ветер тихий, а значит, большегрузы не переворачиваются от порывов.

Когда будет снято ограничение в движении большегрузов, также никто не сообщает. Тем не менее водителям грузовиков следует заранее продумать маршрут.