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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 12:08

За неделю с 30 января по 5 февраля на Ставрополье поймали 208 пьяных водителей

Самым «нетрезвым» днем недели стал четверг, 2 февраля
Данил ЮРКОВ
За неделю на Ставрополье задержали 208 пьяных водителей

За неделю на Ставрополье задержали 208 пьяных водителей

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На Ставрополье за прошедшую неделю с 30 января по 5 февраля поймали 208 пьяных водителей, причем 24 из них были пойманы в таком состоянии повторно, в отношении них возбуждены уголовные дела. Самым «нетрезвым» днем недели стал четверг, 2 февраля, когда были остановлены 36 водителей в состоянии опьянения.

— Так, в Шпаковском округе автоинспекторы в рамках проводимых профилактических мероприятий остановили для проверки иномарку. За рулем находился 54-летний житель соседнего региона, который имел признаки опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчина не отрицал, что пил вчера, однако думал, что за отказ от теста на алкоголь положен лишь штраф. Автоинспектор пояснил, что за это ему выпишут не только штраф, но и лишат прав на срок от полутора до двух лет. Автомобиль поместили на штрафстоянку.