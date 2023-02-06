В Пятигорске 71-летняя пенсионерка обвиняется в убийстве супруга

В Пятигорске пенсионерка обвиняется в убийстве супруга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье, в городе Пятигорске, перед судом предстанет 71-летняя пенсионерка, которая обвиняется в убийстве 73-летнего супруга. В ноябре 2022 года супруги находились дома, однако между ними произошел конфликт на бытовой почве.

— В ходе ссоры жена нанесла мужу четыре удара ножом в грудь. От полученных ранений 73-летний потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Ведомство не сообщает, как задержали пенсионерку, однако в отношении нее возбудили уголовное дело. По уголовному делу провели осмотр места происшествия, допрошены свидетели и были проведены судебно-медицинские экспертизы.

— Ранее в отношении женщины суд с учетом позиции прокуратуры избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.