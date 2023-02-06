МТС в 2,5 раза за год увеличила блокировку спам-звонков с помощью Big data

Пользователями сервиса «Защитник» являются более 5 млн человек. Фото: mts.ru

Антиспамовые решения и сервис «Защитник» с использованием анализа Big data МТС в прошлом году уберегли россиян от нежелательных спам-звонков. Так, по данным компании, в 2022 году был0 заблокировано 2,1 млрд нежелательных звонков, что в 2,5 раза выше показателя 2021 года.

Общее число звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в прошлом году в сети МТС составило порядка 4 млрд, что на 30% больше чем в 2021 году.

МТС стала первым российским оператором связи, запустившим сервис «Защитник» по борьбе со спам-звонками, который, используя анализ Big data, автоматически определяет характер вызова. В случае спама или предполагаемого мошенничества система направляет вызов на голосовой бот, после чего присылает SMS-уведомление о поступившем звонке и расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего спамеры звонили абонентам крупных городов, таких как: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Стоит отметить, что в 2022 году смена сезонов не сильно влияла на количество спам-звонков: небольшой спад наблюдался в начале января в период новогодних каникул. При этом в преддверии праздников и во время распродаж уровень спама повышается в пределах 10%.

Наиболее популярные темы рекламных звонков - предложение финансовых продуктов, страхования, недвижимости, различных продуктов и услуг.

На сегодняшний день пользователями сервиса «Защитник» являются более 5 млн человек, за год их число выросло втрое.