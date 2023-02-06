Задержанного за зигование в ТЦ «Космос» ставропольского студента отчислили

Студента, которого в состоянии наркотического опьянения задержали за зигование, отчислили из колледжа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе студента, которого задержали в состоянии наркотического опьянения вместе с его товарищем за зигование, отчислили. Парень учился в Ставропольском многопрофильном колледже, ему только 17 лет, о судьбе его знакомого не сообщается.

— Студента-подростка, который в состоянии наркотического опьянения выкрикивал в торговом центре города Ставрополя пронацистские лозунги, отчислили из колледжа, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Известно, что его более взрослый товарищ ранее отбывал срок за незаконное хранение наркотических средств. О том, что ждет парней сейчас и нашли ли у них запрещенные вещества, ведомство не сообщает.

Кроме того, ни антинаркотическая комиссия, ни другие ведомства не дали официальный комментарий по поводу зигования и пронацистских лозунгов. В этом могли заметить экстремизм и возбудить уголовное дело, однако парням, по всей видимости, удалось избежать этого.