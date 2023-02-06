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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 14:45

За прошедшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 50 млн рублей

Возбуждены уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 50 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 50 млн рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ставрополья за минувшую неделю с 30 января по 5 февраля отдали мошенникам порядка 50 млн рублей. Жертвой стал, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, и 50-летний житель города Ставрополя.

Потерпевшему позвонил неизвестный и предложил неофициальное трудоустройство для получения дополнительного дохода. Злоумышленник уговорил гражданина перевести деньги на продиктованные счета, которые он потом смог бы якобы беспрепятственно вывести.

— Потерпевший выполнил 35 переводов, лишившись в общей сложности более 4,4 млн рублей. Спустя время он не смог вернуть деньги, понял, что попался на уловки мошенника, и обратился с заявлением в полицию, – сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Полиция Ставрополья просит граждан не перечислять деньги на неизвестные счета и тщательно проверять всю информацию о фирме и интернет-платформах.