За прошедшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 50 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 50 млн рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Ставрополья за минувшую неделю с 30 января по 5 февраля отдали мошенникам порядка 50 млн рублей. Жертвой стал, как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, и 50-летний житель города Ставрополя.

Потерпевшему позвонил неизвестный и предложил неофициальное трудоустройство для получения дополнительного дохода. Злоумышленник уговорил гражданина перевести деньги на продиктованные счета, которые он потом смог бы якобы беспрепятственно вывести.

— Потерпевший выполнил 35 переводов, лишившись в общей сложности более 4,4 млн рублей. Спустя время он не смог вернуть деньги, понял, что попался на уловки мошенника, и обратился с заявлением в полицию, – сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение злоумышленника. Полиция Ставрополья просит граждан не перечислять деньги на неизвестные счета и тщательно проверять всю информацию о фирме и интернет-платформах.