Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоCovid-19 в СтаврополеЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 16:03

Горячую линию жалоб на уборку снега открыли на Ставрополье

Жители недовольны качеством уборки придомовых территорий
Инна МОРОЗОВА
Инспекторы в течение суток свяжутся с УК и отработают обращение, в том числе с выездом на место.

Инспекторы в течение суток свяжутся с УК и отработают обращение, в том числе с выездом на место.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за снегопада в Ставропольском крае увеличилось число обращений жителей в жилинспекцию. Обращения связаны с уборкой придомовых территорий многоквартирных домов.

Начальник управления Ставропольского края ГЖИ Сергей Соболев рассказал, что делать, если сотрудники УК и ТСЖ не чистят от снега улицы и тротуары и не посыпают дорожки.

В первую очередь необходимо связаться с управляющей компанией. Если проблему не решат, звонить на горячую линию ГЖИ по номеру телефона: 8-8652-26-74-14. Также можно написать в соцсети Госжилинспекции.

По словам Сергея Соболева, инспекторы в течение суток свяжутся с УК и отработают обращение, в том числе с выездом на место.