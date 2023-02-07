Горячую линию жалоб на уборку снега открыли на Ставрополье

Инспекторы в течение суток свяжутся с УК и отработают обращение, в том числе с выездом на место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за снегопада в Ставропольском крае увеличилось число обращений жителей в жилинспекцию. Обращения связаны с уборкой придомовых территорий многоквартирных домов.

Начальник управления Ставропольского края ГЖИ Сергей Соболев рассказал, что делать, если сотрудники УК и ТСЖ не чистят от снега улицы и тротуары и не посыпают дорожки.

В первую очередь необходимо связаться с управляющей компанией. Если проблему не решат, звонить на горячую линию ГЖИ по номеру телефона: 8-8652-26-74-14. Также можно написать в соцсети Госжилинспекции.

По словам Сергея Соболева, инспекторы в течение суток свяжутся с УК и отработают обращение, в том числе с выездом на место.