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НовостиОбщество7 февраля 2023 18:39

МЧС Ставрополья объявило экстренное предупреждение 8 февраля из-за сильного снегопада

На территории региона возможно возникновение ЧС
Инна МОРОЗОВА
Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома

Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца дня 8 февраля в Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада.

На территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, нарушением работы транспорта и увеличением числа ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Жителям рекомендуется держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставаться дома.

При необходимости обращаться по телефону 112.