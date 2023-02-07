Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца дня 8 февраля в Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение из-за сильного снегопада.

На территории региона возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, нарушением работы транспорта и увеличением числа ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Жителям рекомендуется держаться подальше от деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности оставаться дома.

При необходимости обращаться по телефону 112.