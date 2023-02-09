После проверки в Ставрополе нашли более 80 нарушений качества уборки снега

После проверки в Ставрополе нашли более 150 нарушений качества уборки снега Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ставрополе после жалоб граждан о некачественной уборке снега прокуратура начала проверку, во время которой нашла больше 80 нарушений. Установлено, что в нарушение законодательства дороги в краевой столице и Михайловске очищаются несвоевременно и некачественно.

— В результате в городах образовались крупные автомобильные дорожные заторы (пробки), нарушено движение общественного транспорта и, как следствие, нарушен режим работы социальных и иных объектов (учреждений), что повлекло обоснованные жалобы со стороны горожан, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Более 80 представлений об устранении нарушений получили уполномоченные должностные лица за плохую уборку дорог и придомовых территорий многоэтажек. При этом более 70 представлений получили именно руководители управляющих компаний.

Нарушения были выявлены во всех районах Ставрополя и в Шпаковском округе. И все же проверки проверки продолжаются, количество представлений прокуроров только растет. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.