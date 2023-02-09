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НовостиОбщество9 февраля 2023 11:44

Прокуратура Ставрополья открыла «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ЖКХ

После звонка по поводу нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере прокуроры проверят информацию
Данил ЮРКОВ
В прокуратуре Ставрополья открыли «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ЖКХ

В прокуратуре Ставрополья открыли «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере ЖКХ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Ставрополье прокуратура открыла «горячую линию» по вопросам нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. В настоящее время ведомство проверяет качество уборки снега в Ставрополе и Шпаковском округе, где уже нашли больше 80 нарушений.

Также прокуратура проверяет готовность объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону, чтобы не произошли ЧП и люди не остались без отопления. Соответствующие проверки проводятся на территориях муниципалитетов Ставропольского края.

— Кроме того, в прокуратуре края организована «горячая линия» по вопросам нарушений законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе готовности к отопительному сезону, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Обратиться к ведомству можно по номерам телефона: 26-96-23 и 29-79-68, а также на почту: 7_2@26.mailop.ru. После обращения прокуратура проведет проверку нарушений.