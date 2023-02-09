Людей эвакуируют из здания спортивного центра в Кисловодске из-за пожара

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кисловодске проводят эвакуацию из здания Южного федерального центра спортивной подготовки по улице Победы, 14 в Кисловодске.

Задымление произошло на первом этаже трехэтажного здания.

Площадь возгорания составила около 40 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Пожару присвоен второй ранг сложности.

К этому часу эвакуировано 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте работают 57 человек и 17 единиц техники.

Ранее сообщалось, что на водопроводе в городе Лермонтове на Ставрополье произошла авария.