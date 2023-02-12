В Пятигорске зафиксировали массовую гибель ворон

В Пятигорске местные жители пожаловались на массовую гибель ворон. Об этом сообщает мэр Дмитрий Ворошилов.

Трупы птиц нашли в районе памятника генералу Ермолову. Специалисты обнаружили 30 мертвых ворон.

Фото с места ЧП: мэрия Пятигорска

- Удивительно, что обитающие рядом голуби не пострадали, что подтверждает мою версию об отравления птиц за территорией города. Все мертвые птицы будут переданы в ветеринарную службу, которая и установит причину смерти птиц, - пишет Ворошилов.

По всей видимости, мэр Пятигорска говорит о недавних случаях, когда на Ставрополье массово гибли другие животные. Накануне на Дундинском водохранилище нашли тела тысячи уток. Эксперты установили, что незадолго до смерти животные ели отравленную кукурузу с полей – таким образом фермеры борются с грызунами.