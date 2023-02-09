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Происшествия9 февраля 2023 14:45

Съели ядовитую кукурузу: раскрыта причина гибели тысяч уток на Ставрополье

Причиной массовой гибели уток на Ставрополье стало отравление пестицидами
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Уток нашли на берегу водохранилища

Уток нашли на берегу водохранилища

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты Северо-Кавказского управления Россельхознадзора поделились первыми результатами расследования гибели трех тысяч уток, тушки которых нашли 1 февраля 2023 года на Дундинском водохранилище. Птицы могли отравиться пестицидами.

Сразу после известия о происшествии специалисты ведомства обследовали прилегающие поля около села Малая Джалга, где в последний раз могли питаться утки. На одном из них были обнаружены зерна кукурузы, обработанные пестицидами. Лабораторные исследования показали, что приманка содержала «Бромадиолон» и «Бродифакум» – яды, используемые для травли грызунов.

Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

– Обработанные пестицидами зерна кукурузы размещались на поверхности почвы без заложения в норы и другие укрытия грызунов, часто механическим способом. Условия, исключающие поедание приманки домашними животными и нецелевыми видами животных, не соблюдаются. Такое положение дел свидетельствует о нарушении регламентов и правил применения пестицидов, – сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

После падежа уток СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело, и оно уже второе. Массовая гибель птиц и зверей повторяется на Ставрополье с конца 2022 года. Фермеры находили в полях тысячи мертвых зайцев, лис и краснокнижных журавлей. Первые результаты показывают, что они умирали из-за такой же оплошности фермеров: те неправильно боролись с мышевидными грызунами.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Следователи инкриминируют подозреваемым статью "нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений". Но активисты уверены, что подобные преступления должны квалифицироваться как экоцид.

ЧППроисшествия: ЧП