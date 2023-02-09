Уток нашли на берегу водохранилища Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Специалисты Северо-Кавказского управления Россельхознадзора поделились первыми результатами расследования гибели трех тысяч уток, тушки которых нашли 1 февраля 2023 года на Дундинском водохранилище. Птицы могли отравиться пестицидами.

Сразу после известия о происшествии специалисты ведомства обследовали прилегающие поля около села Малая Джалга, где в последний раз могли питаться утки. На одном из них были обнаружены зерна кукурузы, обработанные пестицидами. Лабораторные исследования показали, что приманка содержала «Бромадиолон» и «Бродифакум» – яды, используемые для травли грызунов.

Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

– Обработанные пестицидами зерна кукурузы размещались на поверхности почвы без заложения в норы и другие укрытия грызунов, часто механическим способом. Условия, исключающие поедание приманки домашними животными и нецелевыми видами животных, не соблюдаются. Такое положение дел свидетельствует о нарушении регламентов и правил применения пестицидов, – сообщает пресс-служба Северо-Кавказского управления Россельхознадзора.

Фото: Северо-Кавказское управление Россельхознадзора

После падежа уток СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело, и оно уже второе. Массовая гибель птиц и зверей повторяется на Ставрополье с конца 2022 года. Фермеры находили в полях тысячи мертвых зайцев, лис и краснокнижных журавлей. Первые результаты показывают, что они умирали из-за такой же оплошности фермеров: те неправильно боролись с мышевидными грызунами.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Следователи инкриминируют подозреваемым статью "нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений". Но активисты уверены, что подобные преступления должны квалифицироваться как экоцид.