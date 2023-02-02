Утки примерзли ко льду: расследованием причин массовой гибели животных занялись правоохранители

Уток нашли на берегу водохранилища Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Прокуратура Ставрополья начала проверку обстоятельств массовой гибели птиц в Дундинском водохранилище Апанасенковского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трупы птиц нашли 1 февраля на берегу водохранилища. Судя по тому, что тела успели примерзнуть ко льду, мертвые утки лежали там не один день. Власти округа подтвердили падеж животных и обещали устранить проблему.

На месте, кроме экологов, работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура будет контролировать проверки других ведомств и самостоятельно устанавливать обстоятельства происшествия.

– Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране животного мира. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура Ставрополья осуществляет надзорное сопровождение деятельности регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по данному вопросу, – сообщает пресс-служба ведомства.

Массовая гибель животных преследует Ставрополье с конца 2022 года. Фермеры находили в полях больше тысячи трупов зайцев, лис и краснокнижных журавлей. Экспертиза показала, что животные гибли от яда – фосфида цинка, применяемого в сельскохозяйственных отравах для грызунов. Следователи установили, что его использовали местные фермеры.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Но активисты предлагают прировнять массовую гибель животных к экоциду.