Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2023 11:55

Утки примерзли ко льду: расследованием причин массовой гибели животных занялись правоохранители

Прокуратура Ставрополья начала проверку после массовой гибели уток на водохранилище
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Уток нашли на берегу водохранилища

Уток нашли на берегу водохранилища

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Прокуратура Ставрополья начала проверку обстоятельств массовой гибели птиц в Дундинском водохранилище Апанасенковского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трупы птиц нашли 1 февраля на берегу водохранилища. Судя по тому, что тела успели примерзнуть ко льду, мертвые утки лежали там не один день. Власти округа подтвердили падеж животных и обещали устранить проблему.

На месте, кроме экологов, работают сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура будет контролировать проверки других ведомств и самостоятельно устанавливать обстоятельства происшествия.

– Прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране животного мира. По итогам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура Ставрополья осуществляет надзорное сопровождение деятельности регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды по данному вопросу, – сообщает пресс-служба ведомства.

Массовая гибель животных преследует Ставрополье с конца 2022 года. Фермеры находили в полях больше тысячи трупов зайцев, лис и краснокнижных журавлей. Экспертиза показала, что животные гибли от яда – фосфида цинка, применяемого в сельскохозяйственных отравах для грызунов. Следователи установили, что его использовали местные фермеры.

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

Фото: СУ СКР по СК

СУ СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений». Но активисты предлагают прировнять массовую гибель животных к экоциду.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯПроисшествия: Ставропольский край