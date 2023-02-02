«Новая катастрофа»: на Ставрополье повторилась массовая гибель птиц

На Ставрополье повторилась массовая гибель птиц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале февраля 2023 года мужчина пришел к Дундинскому водохранилищу в Апанасенковском округе Ставропольского края и увидел явно нелицеприятную картину: во льду водоема оказались сотни трупов птиц. Громкая история о массовой гибели животных в регионе продолжается, хотя со смертностью обещали бороться.

К концу 2022 года на полях Ставрополья оказалось «море трупов». Дикие животные гибли от ядов в 11 округах региона – СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений».

Главной причиной, по которой гибли животные, назвали недобросовестных бизнесменов, которые травили в полях грызунов – их количество на некоторых территориях оказалось превышено в 10 раз – опасными химикатами. Вместе с тем отраву ели и другие.

Погибли дикие утки, 800 краснокнижных серых журавлей, лисы, лебеди... Селяне находили в полях и у земель сельхозназначения сотни мертвых зайцев и куропаток. Экоактивисты предложили приравнять массовую гибель зверей к экоциду.

Мертвые птицы на Ставрополье. Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

В итоге в регионе нашли 1,7 тысячи мертвых краснокнижных журавлей. Проведенная проверка показала, что фауна погибала преимущественно от отравления химикатами, в том числе фосфидом цинка, который к применению запрещен. Сельхозпроизводителей предупредили об ответственности за нарушения, уголовные дела продолжают расследовать.

Мертвые животные на Ставрополье. Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

И вроде бы утихла эта история, как в регионе снова нашли мертвых птиц - в Апанасенковском округе. Это уже подтвердил глава муниципалитета Денис Климов.

Фото: стоп-кадр

— С целью подтверждения информации о массовой гибели птиц на Дундинском водохранилище, по моему поручению на место происшествия выезжала оперативная группа. К сожалению, факт гибели птиц подтвержден. Утром со специалистами компетентных органов выезжаю на место происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего инцидента, – написал Денис Климов в социальных сетях.

Сегодня, 2 февраля 2023 года, будет проведена проверка, которая установит, как и от чего умерли птицы. Возможно, животных повторно отравили недобросовестные сельхозпроизводители, из-за чего будут возбуждены новые уголовные дела.

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