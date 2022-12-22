Экологическая катастрофа: вдвое выросло число отравившихся ядом птиц на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

После публикаций в СМИ и социальных сетях о гибели животных на Ставрополье и даже об инициативе приравнять происшествие к экоциду на проблему обратили внимание. Сперва губернатор объяснил массовые находки мертвых серых журавлей, которые находятся в красной книге Ставропольского края, и другой фауны увеличением количества мышевидных грызунов.

По словам главы региона, на некоторых территориях грызунов в 10 раз больше нормы. Фермеры стали травить поедателей посадков, однако использовали опасные химикаты и другие недопустимые методы.

Сейчас же за дело взялась прокуратура Ставропольского края. По поручению прокурора края Юрия Немкина сегодня, 22 декабря, сотрудники выехали на место в Петровский округ.

Целью поездки было проверить и детально изучить причины и обстоятельства произошедшего. В настоящее время на территории региона зафиксировано более 1,7 тысяч случаев гибели серых журавлей и иных видов животных, хотя ранее заявляли о 800 жертвах. В итоге рост смертности фауны вырос более чем в два раза.

Итоги проверки показали – животные погибли в основном от отравления химикатами, в том числе фосфидом цинка, который к применению запрещен. В итоге предстоит разобраться с нарушителями, из-за которых гибнет фауна Ставрполья.

— В связи с нарушением правил борьбы с вредителями растений, повлекших по неосторожности тяжкие последствия, следственными органами уже возбуждены два уголовных дела, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Также в ходе проводимых проверок сотрудники прокуратуры предупредили 12 сельхозпроизводителей о том, что недопустимо нарушать закон и использовать опасные химикаты. Были выписаны четыре административных протокола за «нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». Проверки продолжаются.

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