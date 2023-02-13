На трассах Ставрополья автоинспекторы заметили ухудшающиеся погодные условия

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На трассах Ставрополья погодные условия ухудшаются. Автоинспекторы заметили сильный снегопад, туман и ограниченную видимость на дорогах «Подъезд к городу Ставрополю», «Кавказ» в Минераловодском округе, «Подъезд к городу Черкесску», «Кавказ» на развилке «Минеральные Воды – Кисловодск», «Минеральные Воды - Кисловодск» и «Кавказ» на границе Андроповского и Кочубеевского округов.

— Сегодня на Ставрополье сильный снегопад, местами туман и ограниченная видимость. На дорогах снежный накат, может быть скользко! Будьте внимательны, соблюдайте скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Ведомство просит водителей по возможности воздержаться от длительных и дальних поездок, пока погода в регионе не станет более благоприятной.

Также напомним, что улицы Ставрополя после возвращения непогоды убирают 90 единиц техники и 150 человек. Службы, по словам мэра, работали всю ночь в авральном режиме. Правда, избежать 9-балльных пробок утром не удалось.