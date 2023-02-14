В аварии с грузовой «ГАЗелью» на трассе Ставрополья погибла 34-летняя женщина

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Петровском округе Ставрополья небезопасная скорость движения стала причиной смертельной аварии на 503 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь», которую в настоящее время закрыли для движения из-за непогоды. Предварительно, водитель грузовой «ГАЗели» не справился с управлением на большой скорости и врезался в «Ладу Приору». От удара легковушка выехала в кювет.

— С места ДТП в больницу были доставлены водитель и три пассажира Гранты (все родственники, жители Благодарненского округа), при транспортировке один из пассажиров скончался (34-летняя женщина), – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель грузовика, 57-летний житель города Баксана, в аварии не пострадал. За последние два года мужчина 14 раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. У гражданина произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту аварии проводится проверка.