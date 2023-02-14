На трассе Ставрополья в лобовом столкновении погиб 25-летний водитель

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Труновском округе Ставрополья, на 274 километре трассы «Ростов-на-Дону – Ставрополь», водитель «Лады Приоры», предварительно, не оценил погодные условия на дороге и не справился с управлением. В результате автомобиль выехал на встречку, где столкнулся с фургоном «Фотон». После легковушка съехала в кювет и несколько раз перевернулась.

— От полученных травм погиб водитель Приоры, 25-летний житель села Донского, который не был злостным нарушителем ПДД. У погибшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Подобная авария произошла на 503 километре трассы «Астрахань – Элиста – Ставрополь». Предварительно, водитель грузовой «ГАЗели» не справился с управлением на большой скорости и врезался в «Ладу Приору». От удара легковушка выехала в кювет.