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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 10:01

Выезд со Ставрополья в Краснодарский край закрыли из-за снега и ветра

Время открытия трассы не называется
Данил ЮРКОВ
На Ставрополье перекрыли один из выездов в Краснодарский край

На Ставрополье перекрыли один из выездов в Краснодарский край

Фото: Олег УКЛАДОВ

Движение на трассе «Новоалександровск – Кропоткин» – с 10 по 21 км (до границы с Краснодарским краем) – временно закрыли из-за снега и сильного бокового ветра. Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края сообщает, что ветер метет снег с полей на проезжую часть.

— Также в Новоалександровском округе введено ограничение движения на участке региональной дороги «Новоалександровск – Горьковский» с 1 по 3 километр, – сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Ведомство рекомендует отказаться от поездок в направлении Краснодарского края по перекрытым дорогам. Ограничение снимут, когда погодные условия на Ставрополье придут в норму. Правда, когда это произойдет, не сообщается.

Также напомним, что трассу «Астрахань – Элиста – Ставрополь» перекрыли из-за непогоды в регионе. Ограничение сначала действовало с 452 по 525 километр дороги на границе Петровского и Ипатовского округов, а после перекрытую дорогу расширили до 543 километра.