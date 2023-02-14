На Ставрополье перекрыли один из выездов в Краснодарский край Фото: Олег УКЛАДОВ

Движение на трассе «Новоалександровск – Кропоткин» – с 10 по 21 км (до границы с Краснодарским краем) – временно закрыли из-за снега и сильного бокового ветра. Пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края сообщает, что ветер метет снег с полей на проезжую часть.

— Также в Новоалександровском округе введено ограничение движения на участке региональной дороги «Новоалександровск – Горьковский» с 1 по 3 километр, – сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Ведомство рекомендует отказаться от поездок в направлении Краснодарского края по перекрытым дорогам. Ограничение снимут, когда погодные условия на Ставрополье придут в норму. Правда, когда это произойдет, не сообщается.

Также напомним, что трассу «Астрахань – Элиста – Ставрополь» перекрыли из-за непогоды в регионе. Ограничение сначала действовало с 452 по 525 километр дороги на границе Петровского и Ипатовского округов, а после перекрытую дорогу расширили до 543 километра.