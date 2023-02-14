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НовостиОбщество14 февраля 2023 14:41

На трассах Ставрополья сняли все ограничения для передвижения

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Ставропольского края
Анфиса КИМЕНИНИКО
Госавтоинспекция Ставрополья сообщила о снятии всех ограничений движения.

Госавтоинспекция Ставрополья сообщила о снятии всех ограничений движения.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края рассказали, что были сняты все ограничения движения на автодорогах региона. Движение было перекрыто из-за сложных погодных условий. Нулевая видимость и метель представляли большую опасность для водителей.

Сейчас на автотрассе «Астрахань - Элиста - Ставрополь» можно свободно передвигаться.

- Дорога очищена от снежного наката, обработана песко-соляной смесью. В 16:05 движение восстановлено, - прокомментировали ситуацию на дорогах в ведомстве.

Также были сняты и все ограничения движения на автодороге «Новоалександровск - Кропоткин». Движение там организовано в штатном режиме.