В небе над Ставрополем горожане заметили странное желтое свечение

Снимок свечения на Крепостной горе. Фото: предоставлено очевидцем

В Ставрополе на ночном небе горожане заметили странное желтое свечение, похожее на «ядерный гриб». Очевидцы гадали, что это может быть, и даже связали это с НЛО. Власти краевой столицы не прокомментировали случившееся, и разбираться в случившемся стали в «КП-Ставрополь».

Синоптик Андрей Новиков заявил, что происхождение свечения точно не природное. Однако вопросы про «гриб», который очевидцы хорошо видели с Крепостной горы в Ставрополе, все же оставались.

— Такое явление возникает при определенных погодных условиях - когда технический свет от любого источника в пасмурную погоду упирается в низкие облака и рассеивается, – объяснил Андрей Новиков.

Подобное «око Саурона» ранее наблюдались и в других частях России. Мы разобрались, что может быть источником свечения в Ставрополе и других частях страны.