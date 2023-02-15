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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 12:32

Прокуратура Ставрополя требует установить светофор возле школы №19

Ведомство провели перекресток возле учреждения на безопасность
Данил ЮРКОВ
Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке возле школы №19 в Ставрополе

Прокуратура потребовала установить светофор на перекрестке возле школы №19 в Ставрополе

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура проверила безопасность пересечения улиц Тельмана и Краснофлотской в Ставрополе. На нерегулируемом перекрестке в 2022 году зарегистрировали три аварии, при этом пересечение находится возле школы №19.

— Основной причиной совершения ДТП является нарушение очередности проезда. Согласно требованиям государственного общественного стандарта на вышеуказанном пересечении дорог обязательно введение светофорного регулирования, – сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Из-за этого прокуратура Промышленного района Ставрополя внесла представление в адрес руководителя комитета городского хозяйства администрации города с требованием установить на перекрестке светофор. Рассмотрение акта находится на контроле ведомства.

Также прокуратура нашла нарушения в перевозке школьников на учебу. Ученики ехали из села Острогорка в город Лермонтов на Ставрополье в переполненных школьных автобусах.