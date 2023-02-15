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НовостиОбщество15 февраля 2023 13:47

Бойцам-участникам СВО со Ставрополья отправят дополнительные автомобили

Машины отправят в воинские части по запросу военнослужащих
Данил ЮРКОВ
Бойцам СВО со Ставрополья отправят дополнительные автомобили

Бойцам СВО со Ставрополья отправят дополнительные автомобили

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Со Ставрополья в воинские части к бойцам-участникам специальной военной операции по запросу отправят дополнительные автомобили. Как сообщает управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края, транспорт приобрели и готовы отправить к военнослужащим.

— Наши ребята попросили автомобили, чтобы эффективнее справляться с боевыми задачами. Мы их приобрели - поручаю в ближайшее время направить их в войсковые части, – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на заседании Правительства края.

Также бойцам-участникам спецоперации из Ставрополя отправили гуманитарный груз с письмами и продуктовыми наборами. Военнослужащие получат коробки с шоколадом, сахаром, сгущенку, сухари, лапшу быстрого приготовления, чай, кофе, яблоки, лимоны, чеснок и домашнее сало.