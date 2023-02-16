В аварии с 16 машинами в Минводах пострадали девять человек

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

На Ставрополье, в Минеральных Водах, после массовой аварии с участием 16 автомобилей появились новые подробности. В настоящее время есть предварительная информация о том, что у фуры-провокатора ДТП отказали тормоза, а водитель не справился с управлением.

Также появилась информация о пострадавших в аварии. В больницу с травмами разной тяжести отправили девять человек, в том числе пятерых пассажиров маршуртки, которая ехала из села Прикумского в город.

— Установлено, что за рулем фуры находился 39-летний житель соседнего региона, который не пострадал. За последние два года он привлекался к ответственности 16 раз за нарушение ПДД, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Мужчину отправили в медицинское учреждения для прохождения тестов на алкоголь. Напомним, что прокуратура решает вопрос о возбуждении уголовного дела, фигурантом которого может стать водитель фуры.