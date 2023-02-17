На Ставрополье лишенный прав водитель вылетел с дороги и попал в реанимацию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Нефтекумском округе Ставропольского края примерно в 3:30 утра вблизи аула Новкус-Артезиан водитель «Лады Приоры» не учел состояние дороги из-за непогоды и набрал небезопасную для движения скорость. В результате он справился с управлением и вылетел с дороги в поле.

— С открытой черепно-мозговой травмой 43-летний водитель, местный житель, доставлен в больницу. Установлено, что мужчина лишен права управления за отказ от освидетельствования, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Экспертиза установит, были ли он трезвый на этот раз. По факту аварии проводится проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего.

Также в 3:30 утра в Минераловодском округе Ставрополья 82-летний лихач не справился с управлением и вылетел в кювет, где перевернулся. Оказалось, пенсионер за последние два года получил 38 штрафов за превышение скоростного лимита.