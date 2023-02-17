Фото: пресс-служба администрации города Пятигорска

В городе Пятигорске на Ставрополье для проезда машин временно перекроют железнодорожный переезд. Ограничение вводится с 20:00 20 февраля по 6:00 21 февраля 2023 года. Пресс-служба администрации города-курорта не сообщает причины перекрытия.

— Будет временно прекращено движение транспортных средств на железнодорожном переезде 28 километр пк 7 (улица Ессентукская), – сообщает администрация города Пятигорска.

Ведомство не сообщает о том, как объехать перекрытую дорогу, однако водителей просят быть внимательными, осторожными и заранее продумывать свой маршрут перед поездкой.

Также напомним об объявленном на территории Ставропольского края штормовом предупреждение из-за сильного снегопада. Водителей и пешеходов просят быть осторожными на дороге, а также соблюдать правила дорожного движения. По возможности советуют остаться дома.