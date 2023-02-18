На Ставрополье археологи нашли уникальное захоронение из 10 могил

Раскопки кургана ведутся в районе села Журавского. Фото: социальные сети Олега Безменова

На Ставрополье ученые археологи раскопали захоронение из 10 могил, одна из них - детская. Найденные захоронения относят к эпохе «средней бронзы», которая датируется III - началом II тысячелетия до нашей эры.

Как стало известно найденные могилы - это погребения людей из племен, которые относились к катакомбной культуре. Свое название они получили по характеру погребений - необычных подземных камер. Люди из этого племени отличались тем, что были настоящими мастерами керамического производства. Кроме того, захоронения были окружены неглубоким рвом, в нем был найден череп, принадлежавший лошади.

Фото: социальные сети Олега Безменова

- Это не случайно, так как развитие племен катакомбной культуры шло по пути перехода к кочевничеству, как специализированному скотоводческому производству и образу жизни, - пояснил глава Новоселицкого округа Олег безменов.

В обнаруженной могиле нашли уникальные предметы из керамики - глиняные кувшины кирпичного цвета с орнаментом, курильница и различные украшения. Все редчайшие находки будут переданы в археологический отдел Ставропольского государственного краеведческого музея-заповедника.

Фото: социальные сети Олега Безменова

К слову, уникальные захоронения в районе села Журавка были обнаружены совершенно случайно. По закону каждый ресурсник, прежде чем провести подземную линию, обязан провести экспертизу, которая докажет, что под землей нет полезных ископаемых или археологических предметов.

Фото: социальные сети Олега Безменова

Напомним, что ранее «КП-Ставрополь» сообщала о сарматском золоте, которое было найдено археологами в могиле аристократа на Ставрополье. В захоронении также были обнаружены оружие и другие предметы культуры и быта, датируемые концом II - началом I века до нашей эры. Подробнее об исторической находке можно прочитать тут.

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