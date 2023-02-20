В Ессентуках нашли похожие на гранаты предметы

В Ессентуках оцепили территорию, где нашли похожие на гранаты предметы Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье, в Ессентуках, поступила информация о найденных предметах, очень похожих на гранаты. Недалеко от пересечения улиц Чапаева и Гаевского в настоящее время работают экстренные службы и специалисты-взрывотехники. Если взрывоопасность находки подтвердится, будут приниматься меры.

— Недалеко от пересечения улиц Чапаева и Гаевского обнаружены предметы, похожие на гранаты. Приняты меры безопасности. На месте находятся экстренные службы, вызваны специалисты-взрывотехники. Проводятся другие необходимые мероприятия, – сообщил губернатор Ставрополья в социальных сетях.

Фото: соцсети губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова

Местность оцеплена, специалисты разбираются в том, насколько опасны находки. О том, будут ли слышны взрывы, пока неизвестно. Тем не менее горожане могут услышать громкие звуки – вероятно, это будет обезвреживание гранат.