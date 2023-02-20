В последние выходные февраля на Ставрополье не будет осадков и заметно потеплеет

В последние выходные февраля на Ставрополье улучшится погода Фото: Иван МАКЕЕВ

На Ставрополье в последние выходные февраля 2023 года синоптики ожидают погоду преимущественно без осадков. Согласно прогнозу, в субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, ночью в регионе ожидается от -2 до -7 градусов, а вот днем температура поднимется до +10 градусов.

Тем не менее до конца февраля погода на Ставрополье будет неустойчивой: больше всего «страдают» 21 и 22 февраля – в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра до 30 м/с. И сегодня, 20 февраля, в Ставрополе ухудшилась погода – идет сильный дождь.

— Как минимум, до февральских праздников. Осадки будут отмечаться и в виде дождя, и мокрого снега, и снега. В ближайшие сутки ночью будут отрицательные температуры, утром, соответственно, 0…-5. Днем завтра +2…+7 тепла. Также будет и 22, 23, 24 очень морозные. 23 -3…-7 мороза, 24 – до -7…-12, – сообщила и.о. заместителя начальника Ставропольского центра по гидрометобеспечению, начальник отдела гидрометобеспечения Светлана Пьянова.

И все же днем 23 ожидается около нуля, 24 будут положительные температуры от +1 до +6 градусов. Погода должна постепенно улучшиться ближе к марту 2023 года.