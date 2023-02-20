В феврале 2023 года в Ставрополе выпал 221% от месячной нормы осадков

В Ставрополе за февраль 2023 года выпал 221% от месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За февраль 2023 года в Ставрополе выпал 221% от месячной нормы осадков – 63 мм из 28 положенных. При этом дождь и снег продолжают падать на краевую столицу, приближая показатель к самым высоким точкам за историю наблюдения.

Больше всего осадков выпало в 2004 году – 385% 96 мм из 25 мм (это абсолютный максимум за историю наблюдений с 1967 года) На второе место по этому показателю встал 2021 год – 313% 89 мм из 28 мм. В настоящее время количество снега и дождя уже превысило 2001 год, когда выпало 230% от месячной нормы – 58 мм из 25 мм.

При условии, что погода на Ставрополье до конца февраля остается неустойчивой, шанс, что февраль 2023 года станет одним из самых «осадочных» месяцев за историю наблюдений. При этом в последние выходные месяца, 25 и 26 февраля, преимущественно не будет осадков.