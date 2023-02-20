Водитель иномарки погиб в ДТП в Александровском округе Ставрополья

60-летний водитель Renault Sandero погиб на месте от полученных травм.
Фото: СОЦСЕТИ
Вечером 20 февраля на 100-м километре автодороги Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель внедорожника Great Wall не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero.
60-летний водитель Renault Sandero – житель Георгиевского округа – погиб на месте от полученных травм.
36-летний водитель внедорожника не пострадал. За последние два года он пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.
По его словам, он шел на обгон и якобы не рассчитал расстояние, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.
В момент аварии он был трезв.
На месте ДТП работают наряды ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются.