Водитель иномарки погиб в ДТП в Александровском округе Ставрополья

60-летний водитель Renault Sandero погиб на месте от полученных травм. Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 20 февраля на 100-м километре автодороги Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель внедорожника Great Wall не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero.

60-летний водитель Renault Sandero – житель Георгиевского округа – погиб на месте от полученных травм.

36-летний водитель внедорожника не пострадал. За последние два года он пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По его словам, он шел на обгон и якобы не рассчитал расстояние, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

В момент аварии он был трезв.

На месте ДТП работают наряды ДПС, обстоятельства произошедшего уточняются.