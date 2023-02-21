На Ставрополье у 62-летнего мужчины нашли 1,8 килограмма наркотиков

Фото: пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края

В городе Михайловске на Ставрополье сотрудники полиции получили информацию, что 62-летний местный житель может быть причастен к сбыту наркотиков. К дому мужчины приехали правоохранители, которые нашли там почти 1,8 килограмма каннабиса, 80 граммов гашиша, а также части грибов, содержащих 1 грамм галлюциногена.

— Мужчина признался, что вырастил растения и грибы, а также изготовил наркотики в целях последующего сбыта неопределенному кругу лиц, однако не смог реализовать свой преступный умысел по независящим от него обстоятельствам, – сообщает пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ за покушение на незаконный сбыт наркотиков. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. После материалы передадут в суд, где решится судьба наркосбытчика. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.